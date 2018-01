<i>Piratas</i> e Johnny Depp são premiados no People´s Choice Piratas do Caribe - O Baú da Morte ganhou dois prêmios - filme favorito e melhor filme dramático - no People´s Choice Awards, realizado na terça-feira, em uma cerimônia repleta de astros e estrelas de Hollywood e piadas sobre as calcinhas de Britney Spears - ou a ausência delas. Johnny Depp, astro de Piratas, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias do mundo todo, foi premiado como melhor ator de cinema e ator favorito de ação. Jennifer Aniston, estrela de Separados pelo Casamento, foi considerada a melhor atriz de cinema, e seu par no filme e ex-namorado na vida real, Vince Vaughn, ganhou o prêmio de melhor ator principal. Cameron Diaz recebeu o título de atriz principal favorita, e Halle Berry levou para casa o prêmio de melhor atriz de ação. Click, com Adam Sandler, foi considerada o melhor filme de comédia, e o desenho animado Carros, o melhor filme para toda a família. Jennifer Aniston apareceu no palco usando uma minissaia rodada. Olhando para os fãs diretamente abaixo do palco, ela deu seu sorriso famoso e comentou: "Cara, sorte que usamos calcinhas, não é mesmo?" Foi uma farpa direcionada à pop star Britney Spears, que fez manchetes em dezembro ao ser fotografada por paparazzi de Hollywood usando minivestidos, sem calcinhas. Jennifer não foi a única a brincar sobre o assunto. Halle Berry, belíssima numa saia Gucci que deixava suas coxas à mostra, agradeceu a Deus por ter lembrado de usar calcinhas, e o humorista Robin Williams, premiado como ator mais divertido, disse, em referência a Halle: "Agradeço a Deus por fazê-la usar esse vestido. Britney ... calcinhas ... lembrar...." Escolha popular Os People´s Choice Awards são uma das primeiras premiações de Hollywood na temporada de prêmios que antecede o Oscar, em 25 de fevereiro. Diferentemente do Oscar e outros prêmios decididos por críticos de cinema, a imprensa ou sindicatos do setor, os vencedores do People´s Choice são escolhidos pelo voto online de fãs do cinema e da televisão, funcionando como indicador de popularidade. Na parte da premiação reservada à televisão, o seriado hospitalar Grey´s Anatomy foi considerado o melhor drama e Two and a Half Men, a melhor comédia. Heroes foi premiado como melhor drama novo da TV, The Class, como melhor comédia nova, e o show de talentos American Idol levou o prêmio de melhor programa de reality show pelo segundo ano consecutivo. O prêmio de ator de TV favorito ficou com Patrick Dempsey, o sexy McDreamy de Grey´s Anatomy, enquanto Eva Longoria, de Desperate Housewives, foi a atriz de TV favorita. Ellen DeGeneres ganhou os prêmios de apresentadora favorita de talk show e atriz de TV mais divertida. O astro country e western Kenny Chesney foi considerado melhor cantor, e a cantora country Carrie Underwood, a melhor cantora. SexyBack, de Justin Timberlake, foi a melhor canção de R&B, e Hips Don´t Lie, de Shakira, a melhor canção pop.