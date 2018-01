<i>Piratas do Caribe</i> é mais popular do que <i>Star Wars 3</i> Piratas do Caribe - O Baú da Morte ajudou a reerguer as bilheterias de Hollywood, com arrecadação de US$ 423,3 milhões nos Estados Unidos. A seqüência superou o filme de maior bilheteria de 2005, Star Wars - Episódio 3: A Vingança dos Sith (US$ 380,3 milhões). As bilheterias fizeram de 2006 o quarto melhor ano da história do cinema. O recorde é de 2004, com US$ 9,54 bilhões, seguido por 2002, com US$ 9,52 bilhões, e 2003, com US$ 9,49 bilhões. Quem lucrou com o acréscimo nas vendas das bilheterias foi a Buena Vista Pictures, distribuidora dos filmes da Walt Disney Company. A Buena Vista também foi a responsável pelos dois filmes mais populares em termos de bilheteria de 2006: Baú da Morte e Carros, da Pixar. Este último o maior sucesso de animação num ano repleto de desenhos animados. Carros conquistou um lucro de US$ 244,1 milhões.