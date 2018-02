iPhone lidera lista de pesquisas no Google em 2007

Tecnologia e entretenimento lideraram as buscas no Google em 2007, com o iPhone ocupando o primeiro lugar da lista de termos que mais crescerem em procura nos Estados Unidos, informou a companhia. "iPhone, é claro, é uma palavra que muito poucas pessoas digitaram na caixa de pesquisa em 2006", disse a representante do site de buscas Marissa Mayer. "Ele não existia." A Apple lançou nos Estados Unidos em junho o iPhone, aparelho portátil que reúne telefone celular, player de música e vídeo e navegador de internet. Quatro sites de relacionamentos estão no top 10, incluindo o Webkinz, que ficou em segundo lugar. Webkinz é uma comunidade em que os membros registram seus animais de estimação virtuais e jogam online. O site de notícias sobre celebridades TMZ ficou em terceiro, enquanto os brinquedos Transformers ficaram em quarto. Os Transformers são brinquedos muito populares que mudam suas formas, por exemplo de carros para robôs, e em 2007 eles tiveram uma grande publicidade com o filme de mesmo nome. "Há muito interesse na cultura das celebridades, televisão e cinemas", disse Mayer. O YouTube, site de compartilhamento de vídeos, ficou em quinto lugar, enquanto o Club Penguin, uma rede social para crianças, ficou em sexto. O MySpace ficou em sétimo, à frente dos termos Heroes, Facebook e Anna Nicole Smith. O Google também apresentou uma lista dos termos globais mais procurados, e o iPhone também foi líder.