Iphan tem nova presidente nomeada Ontem, durante sua visita à Fundação Bienal, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, comentou a nomeação, no mesmo dia, de Jurema de Souza Machado como nova presidente do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan). Coordenadora do setor de Cultura do Brasil na Unesco, Jurema substitui o arquiteto Luiz Fernando de Almeida, que presidia o órgão desde 2006. "É uma pessoa extremamente qualificada, que já vivia uma associação com o Iphan através da Unesco", disse a ministra. "Luiz Fernando deixa o Iphan bem organizado e com bastante projetos", continuou Marta. Segundo ela, o Iphan, vinculado ao MinC, "continuará como uma área de excelência". E citou como prioridades a continuidade em trabalhos de recuperação das 11 cidades brasileiras consideradas patrimônio da humanidade e o projeto de recuperação de propriedades privadas históricas com uso de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). / C.M.