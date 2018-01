<i>Páginas da Vida</i>: Léo finalmente conhece Francisco Nesta semana, na novela da Rede Globo Páginas da Vida, Léo (Thiago Rodrigues) finalmente conhece seu filho Francisco (Gabriel Kaufmann), em um emocionante encontro. A apresentação dos dois acontece depois de muitas tentativas frustradas, que chegam até mesmo a irritar o ex-namorado de Nanda (Fernanda Vasconcellos). Léo e Olívia (Ana Paula Arósio) vão se encontrar com Marta (Lília Cabral), que se propõe a apresentar seu neto para o pai. Mas os planos dela vão por água abaixo, porque seu filho Sérgio (Max Fercondini) percebe suas intenções e impede que Francisco seja apresentado ao pai. Além disso, Sérgio liga para Alex (Marcos Caruso) para contar o que está acontecendo. Léo entende que, mais uma vez, o estão impedindo de ver Francisco e ameaça usar mecanismos legais para ter seu filho de volta. Ele chega até mesmo a dizer que estava disposto a se deixar ser convencido de que era melhor a criança continuar com os avós. Mas agora ele garante que cansou e afirma que vai brigar na Justiça pela guarda do menino. Depois disso, vai embora com Olívia, mas é surpreendido por Alex no estacionamento do local. Alex está tenso, briga com Léo e também com Olívia por ela estar interferindo nesse assunto. No meio da discussão, Marta chega segurando Francisco pela mão para finalmente apresentá-lo para seu pai. Sérgio, por outro lado, pede para o pai se controlar na frente do neto. Francisco fica perdido no meio da confusão. Alex deixa de lado suas desavenças e pede que Francisco abrace o seu pai. Léo está emocionado e Francisco, mesmo receoso, vai até o encontro do pai. Depois do longo abraço, Léo agradece a Alex. A cena do encontro de Léo com Francisco deve ir ao ar a partir desta quarta-feira.