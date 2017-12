<i>O Púcaro Búlgaro</i> mistura narrativa e ação dramática Dirigida por Aderbal Freire-Filho, a peça O Púcaro Búlgaro chega a São Paulo - estréia neste sábado, 21, para o público, no Sesc Anchieta - depois de fazer temporada de grande sucesso no Rio, no Teatro Poeira, de Marieta Severo e Andréa Beltrão, também produtoras da montagem, onde ganhou três prêmios Eletrobrás, nas categorias de melhor espetáculo, diretor e ator para Gillray Coutinho. Mas a premiação não é nem de longe o maior atrativo - há outros mais importantes. O primeiro motivo para conferir a montagem está no livro homônimo que lhe dá origem, de Campos de Carvalho, considerado obra-prima da literatura brasileira. O segundo atrativo está estreitamente ligado ao primeiro, pois se trata da forma como o livro é levado à cena, uma vez que, nessa montagem, Aderbal Freire-Filho retoma a linguagem que ele chama de ?romance em cena?. O que vem a ser? O mais óbvio é a ausência de ?adaptação? literária, as palavras ditas em cena são exatamente as mesmas que o leitor encontra no livro. Mas a ?chave? dessa linguagem está na mistura entre narrativa e ação dramática. Os atores ?narram? a ação em terceira pessoa, mas agem em primeira: por exemplo, um ator diria "ela vai, trôpega, até a janela" ao mesmo tempo em que assumiria a ação de ir até a janela como se fosse uma mulher. "Eles falam na terceira pessoa, referem-se a um outro, em qualquer tempo, passado ou futuro, mas agem sempre no presente, como se fossem esse ?outro? narrado", diz Aderbal. Jogo de ilusão O resultado, já visto pelos paulistanos em O Que Diz Molero, é vibrante. Poucos atores - Gillray, Augusto Madeira, Isio Ghelman, Ana Barroso e Sávio Moll em O Púcaro Búlgaro - conseguem trazer para a cena, nesse jogo de narrar e viver a um só tempo, dezenas de personagens. "O romance em cena é o jogo de ilusão no teatro levado ao paroxismo, verdade e mentira escancaradas simultaneamente, o eu e o outro declarados, o discurso em terceira pessoa e a ação em primeira pessoa", define Aderbal no programa da peça. Em O Púcaro Búlgaro, livro e peça envolvem o leitor/espectador num alucinante jogo de palavras e imagens que narram a organização de uma bizarra expedição organizada pelo personagem Hilário, cujo objetivo é provar a existência ou não da Bulgária. Como assim? "Estava em Paris recentemente e vi uma grande exposição sobre a arte moderna dos anos 20 aos 60 e não havia nada sobre o Brasil. Nem na arquitetura, nem na pintura. A cultura africana é muito importante na formação do Brasil, ok, mas nossa base educacional é européia. Nós sabemos da Europa, no entanto, não existimos no mapa cultural deles", diz Aderbal. "Se Campos de Carvalho tivesse escrito esse romance genial em francês, a repercussão seria outra. Na literatura, é um romance protagonista por merecimento, marginal por geografia." Jogo de palavras O jogo de palavras, sem dúvida, é uma das qualidades do texto que fazem a delícia do leitor ou espectador. Outra é a construção dos personagens, gente como o professor de bulgarologia Radamés, nascido no Ceará, ou Pernacchio, o homem que ficou inclinado depois de morar muito tempo perto da Torre de Pizza, ou o Ivo que viu a Uva, que se integra à expedição com o objetivo de ver as uvas búlgaras. "O romance me atraiu por tudo isso e também pela discussão filosófica sobre o real", diz Aderbal. Ele lembra que o tema já estava, embora explorado de outra forma, em Turandot, de Brecht, peça que já levou ao palco. "Nessa peça, um grupo se reúne num mosteiro, às margens do Rio Amarelo, e discutem se o rio existe em si ou apenas por meio da percepção deles - vem uma enchente e leva embora o mosteiro." O Estado acompanhou um ensaio de O Púcaro Búlgaro no Sesc Anchieta, na noite de quarta-feira. "Estamos trabalhando muito por dois motivos: adaptação ao novo espaço e por termos ficado quatro meses sem fazer o espetáculo", diz Augusto Madeira. Não é mesmo pequena a mudança na disposição espacial da cena. No Teatro Poeira, palco e público formavam um desenho quadrado. Formato de HQ Os atores tomavam todo o centro do quadrado, inclusive as laterais, cercadas por duas pequenas plataformas que a um só tempo servem de coxias - os atores ficam o tempo todo visíveis para o público enquanto guardam ou pegam objetos de cena - e também servem de ?engrenagens? que movem o tempo e dão andamento à expedição. Aqui em São Paulo o espetáculo tornou-se frontal. O público ainda vê os atores dentro dessas plataformas nas laterais do palco, mas toda ação se passa num retângulo estreito e comprido, no centro do palco. "Fiz várias tentativas e essa foi a melhor, remete ao formato das tirinhas em quadrinhos, só com muito mais profundidade", afirma Aderbal. Detalhes que certamente não vão tirar a qualidade do trabalho de uma equipe experiente. E muito menos o prazer do público. O Púcaro Búlgaro. 100 min. 14 anos. Sesc Anchieta . Rua Dr. Vila Nova, 245, 11-3256-2281. 6.ª e sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 20. Até 27/5