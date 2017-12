<i>O Almanaque da TV Globo</i> será lançado em dezembro Bem ao modo saudosista dos almanaques que invadiram as prateleiras no ano que está para acabar, a editora Globo lançará em dezembro o Almanaque da TV Globo. Nas palavras do autor, Marcelo Souto Maior, é ´tipo um álbum de recordações´. São 512 páginas com pílulas, personagens inesquecíveis, cenas antológicas, curiosidades de bastidores, números e episódios capazes de endossar como a televisão faz parte da vida das pessoas. Com edição caprichada, a publicação é fruto de uma pesquisa de sete anos.