<i>NYT</i> descobre tesouro musical de Mário de Andrade O jornal The New York Times publicou na quinta-feira extensa reportagem a respeito da Missão Folclórica de Mário de Andrade, nos anos 30, que documentou aspectos da cultura popular no Nordeste. A reportagem, assinada por Larry Rohter, se fixa na primeira edição, pelo Sesc São Paulo, de seis discos contendo as preciosas manifestações musicais. Rohter compara a expedição de Mário à do etnomusicólogo americano Alan Lomax, também nos anos 30, que foi ao Sul americano e ajudou a revelar nomes como Muddy Waters e Woody Guthrie. O site do jornal dispôs faixas dos discos do Sesc, como cocos e cantos de carregadores de piano.