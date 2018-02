INXS faz seu último show A banda australiana INXS anunciou o fim de suas atividades. Em show no domingo à noite, abrindo a apresentação do Matchbox 20 em Sydney, na Austrália, o baterista Jon Farris disse ao público que aquela seria a última apresentação do grupo, depois de 35 anos de carreira. Após a morte do vocalista Michael Hutchence, em 1997, a banda não teve a mesma projeção dos anos 1980, quando emplacou sucessos como New Sensation e I Need You Tonight. Escolhido em um reality show, J.D Fortune assumiu o posto em 2005, até ser substituído no ano passado por Ciaran Gribbin. O INXS se apresentou três vezes no Brasil, em 1991, 1994 e 2002.