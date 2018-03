Investimento da Virada Cultural Paulista será de R$ 6 mi

Hoje, na divulgação da programação, no Palácio dos Bandeirantes, houve a apresentação de uma roda de choro com Luizinho 7 cordas, que interpretou o tema "Noites Cariocas", de Jacob do Bandolim, um esquete com o grupo de teatro Parlapatões e também um trecho da peça "As Pagus", encenação em homenagem à escritora e parceira de Oswald de Andrade Patrícia Galvão. A direção é de Christiane Tricerri.

Realizada desde 2007, inicialmente apenas em dez cidades, a Virada Cultural de 2011 terá como algumas das atrações nomes bem conhecidos da música brasileira como Fafá de Belém, Renato Teixeira, Lobão, Toquinho, Paralamas do Sucesso, Charlie Brown Jr., Thiago Pethit, Marcelo Jeneci, Maria Gadú, além de atrações internacionais como a cantora francesa Agnès Jaoui, Pink Martini e Superchunk.

O evento também apresentará ao público espetáculos de circo, dança e teatro. Serão 24 horas de shows e espetáculos em 22 cidades do interior e do litoral de São Paulo nos dias 14 e 15 de maio. A programação prévia está disponível no site www.cultura.sp.gov.br e www.viradaculturalpaulista.sp.gov.br

De acordo com o secretário estadual da Cultura, Andrea Matarazzo, o evento faz parte da política do governo de interiorização e descentralização da cultura pelo Estado, o que inclui também o projeto de levar parte da reserva técnica do acervo da Pinacoteca de São Paulo para cidades interioranas, como é o caso de Botucatu, que receberá em breve algumas telas guardadas no prédio da Estação da Luz, na região central da capital. Outro projeto citado pelo secretário é aproximar o Museu da Imagem e do Som (MIS) à periferia da cidade de São Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O anúncio da programação da Virada foi realizado hoje no Palácio dos Bandeirantes. Segundo Matarazzo, o Estado é responsável pelas atrações, e os municípios entram com a infraestrutura básica e a organização de apoio. Ele estima que dois milhões de pessoas participem das atrações. Neste ano, Bauru foi substituída por Botucatu, localizadas em uma mesma região, para fazer um rodízio. "A virada é um ótimo intercâmbio porque as regiões conhecem novos artistas, e estes também conhecem melhor o interior", disse Alckmin, que passou a Virada do ano passado em Mogi-Guaçu, e que neste ano pretende ir a mais de uma cidade.

A Virada Cultural Paulista de 2011 acontecerá nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Assis, Botucatu, Caraguatatuba, Franca, Indaiatuba, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi-Guaçu, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d''Oeste, Santos, Santo André, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. O Sesc São Paulo, como nas edições anteriores, é parceiro do evento, desenvolvendo uma série de atividades em suas unidades do interior e litoral.