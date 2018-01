Invasor da casa de Nicolas Cage terá que passar por reabilitação Um homem que invadiu a casa do ator Nicolas Cage, no ano passado, foi condenado pela Justiça a seis meses de reabilitação para usuários de drogas, informaram autoridades na quinta-feira. Robert Dennis Furo Jr., de 46 anos, confessou-se culpado durante uma audiência em um tribunal de Santa Ana, a 55 km sul de Los Angeles. Outras duas acusações contra ele foram retiradas. Furo invadiu a residência de Cage em Newport Beach, no dia 1o de outubro, quando o astro de "A Lenda do Tesouro Perdido" e sua família estavam em casa. O homem tirou sua roupa e colocou uma jaqueta de couro de Cage. O ator confrontou Furo, pediu que ele tirasse a jaqueta, e o levou para o lado de fora da residência. Depois, ele chamou a segurança. O advogado de Furo, Jack Kayajanian, disse que seu cliente estava em um estado alterado pelo uso de medicamentos para dormir e analgésicos. (Reportagem de Dean Goodman)