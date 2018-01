Invasão italiana na São Paulo Restaurant Week

BONS ITALIANOS - Sergio Arno, com sua sofisticada casa La Vecchia Cucina, participará pela primeira vez da São Paulo Restaurant Week

SÃO PAULO - Os amantes da comida italiana poderão se sentir em casa durante a 6ª edição do São Paulo Restaurant Week, que acontece de 1/3 a 14/3. Dos 201 restaurantes participantes, 51 deles são especializados neste tipo de cozinha. O menu de preço fixo - R$ 27,50 no almoço e R$ 39 no jantar - inclui entrada, prato principal e sobremesa. Acrescenta-se a isso uma contribuição voluntária de R$ 1, que será doada para a fundação Ação Criança.

Entre os (bons) italianos, estão pratos elaborados pelo chef Sergio Arno, que participa pela primeira vez com sua mais sofisticada casa: La Vecchia Cucina. O cardápio do jantar inclui entrada de trio de ceviche e duas opções de pratos principais: tagliolini com ragù de ossobuco ou peixe e entrecôte ao molho curry com purê de banana da terra. De sobremesa, panacotta com calda de gengibre. O chef também participa com outras casas, como o Armazém Sergio Arno e cinco unidades da rede La Pasta Gialla.

Vetadas nas outras edições, as pizzas são inéditas nos menus do evento. A Bendita Hora serve, no jantar, opções individuais de abobrinha, calabresa, mussarela e a 'Tomatinho' (mussarela e tomate cereja gratinado com parmesão). A entrada é uma porção de massa temperada com azeite, orégano e sal. De sobremesa, há duas opções: brownie com sorvete de baunilha La Basque, chantilly e calda quente de chocolate, ou banana assada com canela e mel, servida com o mesmo sabor de sorvete.

A tradicional cantina e pizzaria Speranza tem em seu menu de almoço opções de massa como o 'Penne à Genovese' ou sua pizza margherita (individual), com receita trazida ao Brasil por Dona Speranza nos anos 50. Como entrada, há opções de tórtano (pão de lingüiça napolitano) ou o antepasto 'Clássico Speranza' (com abobrinhas, berinjelas e pimentões, servidos com pão italiano). Para fechar a refeição, tiramissu ou torta de limão.

Para ver os cardápios dos 201 restaurantes participantes (italianos ou não), clique aqui.