Invasão de fãs de 'Harry Potter' faz duque deixar seu castelo

A família do duque britânico de Northumberland, Ralph Percy, decidiu se mudar do Castelo de AInwick, usado como set de filmagem de algumas cenas da saga Harry Potter, pois não aguenta mais receber os fãs do bruxinho em sua residência.

Em entrevista à revista britânica Tatler, Percy, que recebeu o local de herança em 1995, revelou seu desejo de privacidade e afirmou que é uma situação "insustentável".

Desta forma, o nobre deve se mudar durante o inverno no hemisfério norte para um local mais reservado, nas proximidades da fronteira da Escócia, junto com sua esposa e filhos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O local também foi usado para a filmagem de outras famosas obras britânicas, como a série "Downton Abbey", da qual até mesmo o príncipe William e Kate Middleton disseram serem fãs.