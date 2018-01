Intruso entra na casa da cantora Susan Boyle

A cantora sensação Susan Boyle foi surpreendida nesta quarta, 27, com a presença de um desconhecido dentro de sua casa, quando voltava da gravação de um single beneficente ao Haiti.

O jornal The Sun disse que Susan, que ficou famosa no mundo da música após aparecer no programa de calouros inglês Britain's Got Talent meses atrás, encontrou o homem ao voltar para casa, no pequeno povoado escocês de Blackburn.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A polícia local não confirmou imediatamente o ocorrido, mas quando mencionado o nome de Susan, os policiais disseram ter recebido um chamado de Blackburn por conta de um 'incidente'.

As autoridades disseram que um homem não identificado foi preso e logo em seguida liberado. O agente de Susan não foi localizado para explicar o ocorrido.