Intocáveis é o indicado francês A comédia Intocáveis (2011), em cartaz no Brasil, foi indicada para representar a França na 85.ª edição do Oscar, em fevereiro, na categoria de melhor filme estrangeiro, concorrendo com obras de mais de 60 países. Dirigido por Eric Toledano e Olivier Nakache, é o longa-metragem em língua francesa de maior sucesso nas bilheterias estrangeiras, com 23,1 milhões de ingressos vendidos, superando o recorde alcançado por O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001). A Academia de Hollywood anuncia os cinco finalistas no dia 15 de janeiro. O representante brasileiro será divulgado amanhã, no Rio. / EFE