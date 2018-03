Intimidade de Frida Kahlo é tema de mostra fotográfica em Lisboa

LISBOA (EFE) - Uma seleção com 257 fotografias do acervo pessoal de Frida Kahlo (1907-1954) irá compor uma nova exposição sobre essa enigmática artista mexicana a partir do dia 4 de novembro, anunciou nesta quarta-feira a Casa da América Latina de Lisboa.

Com o título Frida Kahlo - As suas fotografias, a primeira apresentação internacional da exposição permanecerá aberta ao público português até 29 de janeiro de 2012, no Pavilhão Preto do Museu da Cidade.

A Casa da América Latina, organizadora da mostra, explicou que a maioria de fotos é desconhecida. Para facilitar a compreensão dos espectadores, as imagens são dividas em seis blocos temáticos: "Os Pais: Guillermo e Matilde", "A Casa Azul", "O Corpo Acidentado", "Os Amores de Frida", "A Fotografia" e "A Luta Política".

A mostra, que apresenta recortes da vida pessoal e do lado íntimo da artista, também "revela novas facetas de uma das personalidades do século 20", afirmaram os organizadores.

Historiador da fotografia mexicana e curador da exposição, Pablo Ortiz Mosteiro explicou que Frida Kahlo - As suas fotografias exalta os interesses que a pintora teve durante "sua atormentada vida".

A admiração pelo pintor mexicano Diego Rivera e outros amores, a família, o corpo acidentado, a ciência médica, os amigos e inimigos, a luta política e a arte e o passado pré-hispânico marcam as fotos dessa exposição.

"Tudo é marcado pela sua grande paixão pelo México e pelos mexicanos", concluiu Ortiz Mosteiro.