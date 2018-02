Intervenções divinas

Nos tempos em que as verdades fundamentais que promovem a comunhão da humanidade com a Vida se veem severamente atacadas por forças adversas, acontece a intervenção divina. A história oficial retorceu e distorceu os fatos até parecer que tais intervenções foram produto da imaginação e, por isso, só deviam constar nos livros de mitologia. Por isso mesmo é que fundamentais verdades eternas só se encontram nos mitos e não na história oficial. Para os que desanimam quando contemplam a iniquidade ser maioria e, aparentemente, dominar é propício lembrar que a restauração da ordem que protege a Vida e a incentiva está em andamento. A margem de manobra dessas forças adversas parece enorme, mas é limitada e só avança enquanto você acreditar nelas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Algumas questões superarão as expectativas, outras ficarão aquém. Os sábios não se lamentam pelas limitações nem tampouco celebram exageradamente as vitórias, consideram que tudo muda sob o comando do tempo.

TOURO 21-4 a 20-5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O verdadeiro lugar de nossa humanidade no Universo não é infinitesimal nem infinito, é a justa medida do que nos tornarmos capazes de compreender e manifestar através das atitudes práticas e concretas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A união faz a força, você já ouviu demais esta afirmação. Porém, nunca antes esta frase terá adquirido tanto sentido em sua vida. É que a partir de agora apenas haverá avanço na medida dos relacionamentos sociais.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Se tudo fosse fácil e simples, todas as pessoas preguiçosas seriam vitoriosas. Desconheço que alguma pessoa preguiçosa tenha chegado longe na vida, pelo contrário, até. Veja o lado positivo das dificuldades.

LEÃO 22-7 a 22-8

Em alguns aspectos é preciso aventurar-se, mas também é necessário manter em segurança as pessoas próximas. Como se resolve esse aparente paradoxo? Esta é sua tarefa mais imediata e urgente no tempo atual.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Elimine a ansiedade que sugere que você deva continuar controlando todos os acontecimentos. É necessário depositar confiança nos movimentos misteriosos do destino. Você já fez o que devia, agora confie.

LIBRA 23-9 a 22-10

Quando o principal ingrediente do destino são pessoas, nada pode ser dado por sabido. As pessoas costumam mudar de ideia no meio do caminho e o que hoje parece certo amanhã poderá ter se transformado em outra coisa.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Enquanto tudo permanece na teoria, as pessoas se reúnem e conversam, infundindo entusiasmo e compartilhando bons momentos. Quando chega a hora de arregaçar as mangas e batalhar, todo mundo se ocupa com outra coisa.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O Altíssimo sempre terá a última palavra, pois, ainda que nossa humanidade se esforce para compreender a complexa escrita do destino, sempre haverá algo mais, algo que resistirá a toda análise, a palavra do Altíssimo.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Novos ventos soprarão durante as próximas semanas e com esses virá a oportunidade de você se aquietar um pouco. Procure compreender esta onda antes dela acontecer, para aproveitá-la e não lutar contra ela.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Recupere seus ideais e de nada se arrependa, ainda que inúmeros erros tenham sido cometidos, seja inadvertida ou intencionalmente. Não há tempo para arrependimentos, só há tempo para superar as limitações.

PEIXES 20-2 a 20-3

O Altíssimo terá sempre a última palavra, pois, ainda que nossa humanidade se esforce e jogue pesado para que as coisas aconteçam de acordo com sua particular visão do mundo, há visões ainda maiores do que essa.