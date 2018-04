Vivemos no tempo em que as intervenções cósmicas e espirituais sobre a realidade humana se tornaram mais frequentes, nós as experimentamos como misteriosas coincidências, encontros improváveis que acontecem, por exemplo. Essas intervenções parecem afetar o livre-arbítrio, pois aparentam impor orientações. Porém, o mundo espiritual nunca imporia nada, o lado do bem se caracteriza justamente por nunca utilizar esse tipo de intervenção. Contudo, quando se atinge um momento de excepcional importância evolutiva, essas intervenções acontecem, sem prejuízo ao sagrado livre-arbítrio humano, que deixa em nós o ônus de decidir o que fazer com essas misteriosas coincidências que, se aproveitadas, mudariam nossas vidas para sempre e para melhor.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As grandes conquistas não se fazem de uma só vez, com uma ou duas tacadas, essa é a ilusão que os tolos buscam. Perceba seu caminho feito de pequenas conquistas que, somadas umas com as outras, compõem o grande tesouro.

TOURO 21-4 a 20-5

Acostume sua mente a colocar os interesses do maior número possível de humanos acima dos que forem meramente pessoais, pois dessa forma sua alma se sintonizará com o espírito da época e prosperará com segurança.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O verdadeiro perigo do caminho da prosperidade que se desenha à sua frente não são os riscos de investimento, ou a incerteza dos resultados, mas lançar mão de atitudes desonestas que trariam desgraça ao projeto.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Ajude as pessoas a ajudar você, permita que elas ofereçam conselhos. Para isso você terá de repensar sua postura de criticá-las, ou de achar que suas ideias em particular sejam sempre maiores e melhores.

LEÃO 22-7 a 22-8

A sinceridade para com sua própria alma é a única maneira segura de evitar o sofrimento. Fazendo o que quiser, você sairá incólume de qualquer experiência desde que não cometa o pecado de confundir ilusão com realidade.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Eventualmente, você precisará acolher pessoas com que sua alma não simpatiza, mas que estão aí cumprindo uma função transitória. Elas parecerão antipáticas e evocarão maus sentimentos, mas isso passará rapidamente.

LIBRA 23-9 a 22-10

Pratique o amor ajudando as pessoas que o mereçam, mas não faça propaganda dessa atitude. Pelo contrário, prefira o silêncio, pois no recolhimento da alma se encontra a verdadeira retribuição, que sempre vem de dentro.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Comece a se pensar como uma pessoa diferente daquela que um dia foi. Para isso será necessário que você torne irrelevante a memória de tudo que ocorreu, prestando mais atenção ao que você pode fazer a partir de agora.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Novos recursos virão a você a partir do momento em que colocar em movimento os que já estão disponíveis. Faça circular os recursos: para o universo retribuir com prosperidade, é necessário que você invista mais.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Nada é inatingível, mas isso não deve tornar-se incentivo para você conquistar o que for mais difícil, dado que atualmente há chances de você arrancar prosperidade de tudo o que está ao alcance de sua mão.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Invente, faça moda, faça arte, a vida é um imenso campo de experiências, e seu desejo de prosperidade não se realizará pelas vias ortodoxas, mas como resultado do divino atrevimento de criar e de experimentar.

PEIXES 20-2 a 20-3

Pense na prosperidade que seja compartilhada com outras pessoas, não como mera dádiva sua, mas como atividade em conjunto que encaminhe a mente de todos a perceber a realidade além da competição, no mundo da cooperação.