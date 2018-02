Intervenção

Nós percebemos a confusão que há em nós e ao nosso redor e entendemos que, do ponto de vista político, esta não é uma crise que passará sem deixar marcas, há um significado extraordinário e mítico no que acontece aqui e agora. Iniquidade é o estado de coisas em que o crime não causa mais surpresa em quem o testemunha nem vergonha em quem o pratica. A banalização do crime é um atentado contra a estrutura evolutiva de nossa espécie, é o mítico instante em que o mundo invisível intervém para restaurar o equilíbrio. Estas intervenções se dão através de seres humanos em particular ou das forças da natureza e, aos nossos olhos, geralmente assumem o formato de aparentes catástrofes, mas que em seus íntimos são ajustes e compensações.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A liberdade é uma bênção e ninguém deve limitá-la. Lutar em nome da liberdade dignifica a alma e se constitui no maior serviço que alguém pode prestar à humanidade. Nós chegamos até aqui pelos que lutaram por ela.

TOURO 21-4 a 20-5

Diga a verdade, só a verdade e nada mais do que a verdade e, por favor, não especule que a verdade seja relativa. A verdade é o que não depende de você acreditar nela. Já a mentira, para subsistir, precisa de sua fé.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Sua força não se mede isoladamente, ela é o resultado do conjunto de pessoas que você conseguir congregar ao seu redor. O mundo será humano na mesma proporção dos bons ou maus relacionamentos que forem cultivados.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Nada mais correto do que celebrar a prosperidade! Porém, nestes tempos entrevados as celebrações precisam ser discretas, porque de outro modo atrairiam a atenção dessas almas que fariam de tudo para azedar a festa.

LEÃO 22-7 a 22-8

O excesso de atenção dado à sexualidade desvia a energia criativa que poderia ser aplicada nessa busca de maior prosperidade que tanto faz arder seu coração. Agora você decide, sexualidade ou progresso?

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quando a alma não cultiva um mínimo de visão fraterna acaba criando uma existência isolada demais e, ao longo do tempo, até as pessoas que outrora foram próximas se distanciam e perdem de vista. Observe isso.

LIBRA 23-9 a 22-10

O bom humor é essencial, mas paradoxalmente nem sempre compreendido pelas pessoas. Inúmeras delas acham que o mau humor é correto, já que elas têm inúmeros afazeres. Quanto engano! Só o bom humor resolve tudo!

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Muitos problemas se alongam desnecessariamente só porque as pessoas não conseguem dizer não. É fundamental dizer não quando as coisas começam a desviar-se do caminho e as pessoas apresentam propostas que distraem.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

A vontade de empreender é tamanha que logo sua alma não terá mais paciência para ouvir conselhos sensatos, vai achar que todos são apenas limitações construídas sobre o antigo e fatal inimigo, que é o medo.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Nenhum acontecimento externo virá a quebrar o estado de expectativa que foi criado. Este suspense só será superado por um ato de vontade, fruto da decisão que você tomar. A bola está com você, o jogo está em suspense.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

É imprescindível divertir-se tanto quanto é fundamental concentrar-se. Nessa afirmação paradoxal você encontrará uma descrição da alternância entre um estado e outro da mente. E vai dormir com esse barulho!

PEIXES 20-2 a 20-3

Você sabe, a culpa é aquela batata quente que passa de mão em mão e não fica em nenhuma. Para dar fim aos acontecimentos, a única saída será declarar anistia geral e irrestrita, iniciando tudo do zero novamente.