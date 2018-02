Intervalo perde impacto para séries nos EUA

350 vezes, calcula-se, Supla disse ‘Com todo meu respeito’ e ‘champs’ no reality ‘Papito in Love’, da MTV, onde desfilou 65 looks. Sua ex, Elle Dee, vestiu Vivienne Westwood, Glória Coelho e Herchcovitch

“As crianças têm muito menos filtros culturais do que nós, adultos: estão num universo de descobrimentos”, Germán Groba, EXECUTIVO DA DISNEY, NO TELAS FESTIVAL

'Vlado - 30 anos depois’, filme de João Batista de Andrade, será exibido pelo Curta como parte da programação especial pelo 3º aniversário do canal, no 40º aniversário da morte de Herzog. Amanhã, às 22h40.

O revival da ‘Escolinha do Professor Raimundo' mereceu a criação de um hotsite (novaescolinha.com.br) no site do Viva, dedicado à nova classe de humoristas. Entre fotos e curiosidades, o internauta poderá testar com qual aluno mais se identifica. Estreia dia 23, no Viva, e em 13 de dezembro, na Globo.

‘Missão Impossível - Nação Secreta', com Tom Cruise, já estará disponível para locação pelo Telecine On Demand, a partir de amanhã.

A estreia da nova novela das 7 da Globo rendeu 48.444 menções à hashtag #TotalmenteDemais e vaga nos trending topics mundiais.

Dono do canal RezendeEvil, no YouTube, Pedro Afonso não poderá estar no Telas Festival Internacional de Televisão de São Paulo, neste sábado. O VJ PC Siqueira assumirá a programação.

O recorde de Os Dez Mandamentos contaminou o Jornal da Record, que também bateu recorde na terça, com 17 pontos em São Paulo e 18 no Rio – só 3 e 2 pontos a menos que o Jornal Nacional do mesmo dia, exibido 1 hora antes.

Nesse furor sobre o Mar Vermelho, não faltaram memes a satirizar a fragilidade inédita da Globo. Uma das montagens no Twitter mostrou William Bonner e Renata Vasconcellos de olho no telão do JN, onde Moisés reinava absoluto.