Intérprete ideal de Clarice

Por ocasião da temporada paulistana anterior, escreveu o crítico e colaborador do Estado, César Augusto: "É uma peça construída a partir do embate entre as pulsões, e não da causalidade de uma possível crônica sobre a artista e seus personagens. Beth dispõe os fragmentos do texto de forma a privilegiar as sensações, fazendo com que a sequência textual surja como resultado de um impulso interno, como nas palavras de Clarice: "Uns cosem para fora, eu coso para dentro."Assim, é que Beth Goulart parece mergulhar verticalmente nos interstícios, nos espaços vazios das palavras de Clarice."

SIMPLESMENTE EU

