Intérprete de Spock, ator Zachary Quinto assume homossexualidade

Em uma entrevista para a New York Magazine, publicada neste domingo, Quinto lembrou uma peça em que trabalhou no ano passado, "Angels in America", que tinha como pano de fundo a epidemia de Aids e o impacto que teve para ele.

"(Como) um homem gay, ela me fez perceber quantas coisas ainda precisam ser entendidas e cuidadas", disse à revista.

Quinto, que alcançou a fama interpretando o malvado assassino Sylar no seriado "Heroes", também comentou sobre casamento gay e sobre os jovens adolescentes gays que cometeram suicídio depois de sofrerem bullying.

"E, mais uma vez, como um homem gay, eu olho para isso e digo que há uma falta de esperança que cerca o assunto, mas como um ser humano, olho para isso e me pergunto: Por quê? De onde vem essa diferença?", ele questionou.

Quinto, de 34 anos, está promovendo o filme "Margin Call" que ele produziu e estrelou. Ele vai repetir o papel de Spock em outro filme da série "Jornada nas Estrelas", que entra em produção em janeiro.

(Por Zorianna Kit)