Interpol e Goldfrapp vêm a SP

É o festival mais indie do Brasil. E a quinta edição, que será realizada em 5 de novembro, só confirma isso. A organização do Planeta Terra divulgou ontem, em coletiva de imprensa, mais sete atrações para o line-up. Entre os internacionais, estarão Interpol, Goldfrapp, Broken Social Scene (com seus 10 integrantes no palco) e White Lies. Os nomes nacionais ganham mais destaque com as estreias, em festivais no País, do rapper Criolo e o trio sorocabano The Name. Garotas Suecas, com a Banda Escaldante, fecham as atrações brasileiras até agora.

Desde o anúncio das cinco primeiras bandas, o Planeta Terra foi um rebuliço só nas redes sociais. Eram Strokes, voltando com um disco novo, Angles (desde 2006, com First Impressions of Earth, não lançavam material inédito); Beady Eye, a banda nova de Liam Gallagher, ex-Oasis; Vaccines, a nova sensação que balançou o rock inglês, com a estreia What Did You Expect from the Vaccines?; os veteranos Peter, Björn & John e o indie eletrônico do Toro Y Moi.

O primeiro baque veio antes mesmo de os ingressos começarem a ser vendidos, com a desistência da banda Vaccines, que preferiu sair em turnê com seus "padrinhos" do Arctic Monkeys, no começo de novembro, quando o Planeta Terra será realizado no Playcenter. Nada que afetasse as vendas de ingressos. As 20 mil entradas acabaram em surpreendentes 14 horas, no começo de julho. E, veja bem, eram só quatro bandas confirmadas.

A organização promete para breve os quatro últimos nomes que formarão o line-up. Atrações com um som mais eletrônico, para tentar tirar pouco da plateia do palco principal durante os shows de Strokes e Beady Eye.

No ano passado, houve um afunilamento de público nas passagens entre o palco principal e o indie. Segundo a organização, esse problema será resolvido com a criação de uma área de escape maior, facilitando o trânsito entre os dois palcos e a área de convivência com a praça de alimentação.

E o evento também deve se tornar mais latino. É planejada uma edição em Lima, capital do Peru, ainda para este ano, ou no início de 2012. Um movimento inverso ao que acontece, por exemplo, com o Lollapalooza, festival criado em Chicago, que também foi realizado este ano no Chile, e chegará aqui em abril de 2012.

LINE-UP DO FESTIVAL. E VEM MAIS POR AÍ...

Interpol

Goldfrapp

Broken Social Scene

White Lies

Criolo

Garotas Suecas

The Name

The Strokes

Beady Eye

Peter, Björn and John

Toro Y Moi

Mais 4 bandas serão anunciadas