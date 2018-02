Internautas vão definir preço do CD O novo álbum de Nando Reis, atração do show dos Titãs em São Paulo, poderá ser comprado apenas pela internet, mas não terá versão para download. Quem acessar o site oficial do músico terá, além da opção de encomendar o CD físico, as 15 faixas de Sei disponíveis gratuitamente para audição. Outra novidade é que o preço será definido com base na opinião dos internautas, numa cotação atualizada toda semana.