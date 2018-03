Internautas discutem novo estadão.com.br

O lançamento do novo estadão.com.br, no sábado à noite, pôs os internautas num jogo de adivinhação: em qual outro jornal o novo site se inspirou? A estreia repercutiu em sites especializados em jornalismo, blogs, Facebook e, principalmente, Twitter. No serviço de microblog, em um dia, cerca de 2 mil pessoas “twittaram” a palavra Estadão.

No Twitter e no Facebook, alguns defendiam que o estadão.com.br era a cara do norte-americano Wall Street Journal. “Fez bem o Estadão em copiar”, postou Daniel Tozzi. Outros afirmavam que lembrava muito sites europeus, como El País, Le Monde ou The Guardian. E havia ainda quem dissesse que parecia o nova-iorquino The New York Times. “Só que mais colorido”, twittou o usuário @victorrib.

Muitos internautas elogiaram a nova organização de informações, as cores e o novo logotipo. “Ficou mais bonito e com design elegante. Os títulos das manchetes e o corpo dos textos aumentaram de tamanho, o que, para mim, cidadão mais ou menos míope, foi ótimo”, postou o blog Liberdade Digital (http://liberdade.blogueisso.com/) “Parabéns ao novo site. Está à altura de seu próprio nome... Um ESTADÃO mesmo”, twittou @K_SALES.

Houve também elogios ao redesenho conjunto da versão impressa e online do site. “Convergência é isso. O novo projeto do Estadão, muito bom por sinal, se estendeu para a internet”, postou no Twitter o usuário @tpsena. “Eu já gostava muito do Estadão... Agora ficou ainda melhor com a nova diagramação das duas mídias”, foi na mesma linha o twitteiro @AdrianoLourenco.

Também houve críticas. “Achei tudo (o site novo) muito apertadinho, mas ainda é o meu portal favorito”, postou no Twitter o usuário @CarlosEMoura. Houve até quem afirmasse preferir a versão anterior da página. “Não gostei do conteúdo concentrado em um quadro branco contra o fundo azul. O site anterior parecia mais clean”, twittou o usuário @Parana_.

Ao acompanhar, no sábado, a repercussão no Twitter do lançamento do estadão.com.br, a usuária @laritietjen resumiu a movimentação e as opiniões dos internautas: “Novo portal do @estadao tá ‘causando’ na minha timeline: do amor ao ódio .”

Novo logotipo

A mudança do logotipo do estadão.com.br também causou surpresa e discussão na internet. A adoção do símbolo do Ex-Libris do jornal fez alguns perguntarem: “Que cavalo é esse do lado da logo do Estadão?”, twittou @lucaslandau. “Gostei muito do novo design do site do Estadão. Só não entendi qual é a do cavalinho”, twittou @TelioNavega.

Alguns já associaram de cara o logo à marca tradicional do jornal. E gostaram. “Traduz a real tradicionalidade da comunicação”, twittou @hrubiales.