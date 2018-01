Internautas criam 'Virada Cultural Clandestina' em protesto ao anúncio de Doria

Depois que o prefeito eleito João Dória anunciou que vai retirar a Virada Cultural do centro de São Paulo e realizá-la apenas no Autódromo de Interlagos e chamar a cidade de "lixo vivo", internautas reagiram e criaram a "Virada Cultural Clandestina". O evento no Facebook já tem mais de 40 mil interessados ou confirmados.

O objetivo seria instigar coletivos e grupos a organizarem eventos autônomos na região central. A ideia foi proposta pela página A Paulada Diária, que escreveu: "O mínimo que nós cidadãos paulistanos que curtimos a Virada no Centro, com os problemas que podem ser minimizados mas com uma troca humana intensa e fundamental para a saúde mental coletiva da cidade".

Atualmente, a Virada ocorre em diversos pontos da região central da cidade simultaneamente. Doria afirmou na segunda-feira, 5, que a programação vai ser mantida, num formato com shows durante 24 horas, mas sem os "pontos ruins" da Virada. "Vai ser em Interlagos com segurança, não incomodando a população", disse, durante discurso em plenária da Fecomercio-SP. O formato vai ser mantido durante os quatro anos de gestão, prometeu.