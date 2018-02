Internado, Reginaldo Rossi não corre risco de morte

O cantor e compositor pernambucano Reginaldo Rossi, 69 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Memorial São José, no Recife, desde a noite da quarta-feira, 27. Ele chegou ao hospital se queixando de dores no peito e os médicos acharam melhor levá-lo para a UTI, onde ele passou por vários exames visando identificar a causa do desconforto.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, Rossi não corre risco de morte e seu estado é estável. Um boletim médico deve ser divulgado no início desta tarde. Ele iniciou sua carreira nos anos 60, no tempo da Jovem Guarda, e imitava Roberto Carlos. Depois encontrou seu próprio caminho. Entre seus sucessos, Garçom, Mon amour meu bem ma femme, A Raposa e as Uvas, Em Plena Lua de Mel.