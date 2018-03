Interior recebe peças infantis De hoje até domingo, a cidade de Salto, no interior de São Paulo, promove a 4.ª edição do Festival de Teatro Infantil. A abertura do evento, que reunirá 27 companhias em sua programação, está marcada para as 18 horas, com apresentação do espetáculo Histórias por Telefone, da Cia. Delas, na Sala Palma de Ouro (Rua Prudente de Moraes, 580, centro). Outras peças serão apresentadas no Pavilhão das Artes (Praça Arquimedes Lammoglia, s/n.º). Toda a programação é gratuita e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência dos espetáculos. Cada adulto pode retirar até cinco ingressos e cada criança, duas entradas.