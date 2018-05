Inteligência aparente

Teoricamente, governantes devem ser competentes nas ciências administrativas, mas hoje em dia resulta que se tiverem boa conversa e por ela aparentarem suposto saber, isso será mais eficiente do que governar. Por quê? Ora! Porque a humanidade moderna é ateia e o humano materialista tornou-se a medida de todas as coisas e se, por acaso, algum deus restou para medir o Universo, esse se chama dinheiro. Fazer dinheiro aparenta inteligência e esperteza, mas a idiotice com que são tratados os assuntos verdadeira e profundamente humanos em nossa civilização endinheirada contradiz a afirmação e, pelo contrário, nos vincula a uma burrice de magnitude global, que caminha firmemente para sua autodestruição. Verdadeiros ateus são iguais aos religiosos materialistas, diferenciando-se apenas em não ser hipócritas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Fazer uso de todo seu potencial sedutor para garantir seus interesses é uma atitude que vai gerar uma conta que terá de ser paga no futuro, de forma inexorável. Meça a realidade com sabedoria antes de dar o próximo passo.

TOURO 21-4 a 20-5

Todos os relacionamentos continuarão complicados até que as pessoas deixem de dar tanto valor aos seus interesses particulares e substituam essa atitude por dar importância ao bem comum que só o relacionamento traria.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Considere os ideais que tomam conta de sua mente, porque ainda que você não veja como realizá-los, o mero fato de acalentá-los em seu interior e nutri-los com emoções positivas será uma ajuda que você oferecerá ao mundo.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Procure envolver-se o menos possível em segredos que não lhe digam respeito diretamente, mas que só fazem sentido às pessoas do seu círculo. Você realmente não precisa administrar mais confusão daquela que já acontece.

LEÃO 22-7 a 22-8

Observe o que é dito nas entrelinhas, porque é aí que mora a verdade. Palavras belas são tentadoras, mas você só vai cair nelas se essa for a sua decisão, pois ao mesmo tempo você tem plena chance de se esclarecer.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Oportunidades que não são aproveitadas mergulham nas brumas do tempo e não se pode mais resgatá-las. É como aquelas ideias que você sabe serem geniais, mas esquecendo de anotá-las depois é impossível lembrar-se delas.

LIBRA 23-9 a 22-10

Estude mais, aumente seu conhecimento e todas as situações que hoje parecem insuperáveis serão resolvidas com relativa facilidade. O problema não está nelas, mas na sua resistência em usar novas formas de lidar com elas.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

A importância das decisões que você tomar não será medida pelo seu conteúdo, mas pela transparência. Deixe claro e evidente o que você realmente deseja por meio de suas decisões, pois o restante não é problema seu.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Para que perder tempo comparando seu caminho com o das pessoas que atualmente são próximas? Eventualmente a sorte pode parecer sorrir mais a elas do que a você, mas a situação inversa já aconteceu também.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

O infinito espreita entre uma tarefa corriqueira e outra, demonstrando que a vida nunca será tediosa do jeito que a má vontade humana a imagina. Acontece apenas que nós, humanos, só percebemos o que desejamos.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Por trás de cada desejo satisfeito há uma obrigação 2esperando por você se responsabilizar. Nunca deixe de levar em conta esse viés, pois assim você medirá com mais sabedoria quais são os desejos dignos de realizar.

PEIXES 20-2 a 20-3

Há coisas que somente o tempo, supremo Mestre, pode explicar. Por isso, melhor não se envolver em argumentações complicadas para tentar se fazer entender. Demonstre com seu exemplo o que mil palavras só confundiriam.