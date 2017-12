Intelectuais debatem O Esquecimento da Política Começa nesta quarta-feira no Sesc Paulista o programa "O Esquecimento da Política", título da segunda parte da trilogia Cultura e Pensamento em Tempos de Incerteza, concebido e organizado por Adauto Novaes. Os debates começaram anteontem no Rio e também ocorrerão em Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. As palestras serão transmitidas por videoconferências para universidades de todo o País. O primeiro ciclo, O Silêncio dos Intelectuais, ocorreu no ano passado e, para o ano que vem, está prevista uma discussão sobre as relações entre política, religião e utopia. De acordo com Novaes, os debates não estão focados na política nacional. "O ciclo tratará de questões universais, a natureza da política. Estamos em um momento de mutação, não de crise, mudanças nas artes, na moral e na política", explica ele. "Questionamos o que é política e o que a substitui hoje. Política é o que dá forma e sentido à coexistência entre os homens. E não está apenas nas mãos daqueles que detêm o poder. O seu espaço está sendo substituído pela religião, pelo moralismo ou economia." Os debates estão divididos em três eixos. O primeiro discute justamente aquilo que ocupa o lugar da política hoje e leva ao desinteresse por qualquer forma de pensamento crítico. O foco dos debates está na privatização do espaço público. "Com o individualismo e o foco em interesses particulares, os espaços para o debate desaparecem." O segundo eixo está focado na profunda crise dos ideais republicanos em âmbito universal. Por fim, as discussões partem do clássico Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne de la Boetie. A programação começa hoje com Francisco de Oliveira sobre A Colonização da Política. O Esquecimento da Política. Unidade Provisória Sesc Paulista/ Auditório (232 lug.). Av. Paulista, 119, 3179-3700. 4.ª a 6.ª, 19 h. R$ 15 a R$ 30. Até 29/9