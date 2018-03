Integrante do Devo participa do festival m-v-f em SP

Casale é vocalista, baixista e tecladista do Devo e foi responsável pelos influentes videoclipes da banda a partir dos anos 70. Ainda dirigiu clipes de outras bandas, tais como "I?ll Stick Around do Foo Fighters" (de 1995) e comerciais. Já o americano Kahlil Joseph dirigiu o vídeo de "Until The Quiet Comes", do Flying Lotus (colaborou ainda com o brasileiro Seu Jorge).

O Acid Washed, também na jornada, uma dupla francesa de DJs que mistura equipamentos modernos com peças vintage, e também se caracteriza por intervenções visuais marcantes em suas apresentações.

Entre os nativos, está Seb Caudron, um dos diretores da Mixer de São Paulo. Experiente, com quase 20 anos de carreira, é influenciado pela arquitetura, mangá, animação, cinema e arte contemporânea. Criou efeitos de pré-produção para Jay-Z, Rihanna, Janet Jackson, Robbie Williams, Black Eyed Peas, além de filmes como "A Hora do Pesadelo", "O Quinto Elemento" e "Ladrão de Sonhos". Foi subdiretor do filme "Piaf, Um Hino ao Amor".

Completam o time Fernando Reginato (Conspiração Filmes), Gandja Monteiro, Daniela Cucchiarell, Mauricio Eça e Adriano Plotzki. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MUSIC VIDEO FESTIVAL

MIS - Auditório. Avenida Europa, 158, telefone 2117-4777. Sáb., a partir das 15 h. Grátis - www.musicvideofestival.com.br