Integração na Fazenda

Há dez anos o artista plástico e cenógrafo Fabio Delduque vem realizando em sua cativante fazenda Serrinha, em Bragança Paulista, um bem-sucedido festival incomum que une várias modalidades artísticas: música, teatro, cinema, instalações, artes visuais, gastronomia, paisagismo, moda, design, videoarte, dança, circo.

Para celebrar a data do Festival de Arte Serrinha, que começa amanhã e vai até o fim do mês, ele está lançando um livro documental retrospectivo, com imagens representativas captadas nesses dez anos por vários fotógrafos, entre eles Marcelo Delduque, irmão de Fabio, que criou o festival com ele e Carlos Oliveira, o Carlão da Busca Vida.

Marca de cachaça e nome do inusitado galpão onde são realizados os shows musicais, a Busca Vida se tornou a principal patrocinadora do festival, ao lado da Rede Elétrica Bragantina, que "abraçou o projeto de maneira muito forte", como diz Delduque.

O festival deste ano, que abre com a oficina de circo de Pia Fraus e o show do Cérebro Eletrônico amanhã, terá Ivaldo Bertazzo (dança), Clô Orozco (moda), Satyros (teatro), Márcia Castro, Arnaldo Antunes, Tulipa Ruiz e Raquel Coutinho (música), Bel Coelho (gastronomia), Marcelo Faisal (paisagismo), Bené Fonteles, Eduardo Srur, Rodrigo Bueno, Luiz Hermano (instalações), entre outros. A programação, integrada com o Festival de Inverno de Bragança, termina no dia 30 na fazenda e se estende até o dia seguinte com shows de Carlinhos Brown na cidade, além das bandas de rock locais Tigres Dentre de Sabre e Leptospirose.

Srur instalou um "barquinho de papel de forma agigantada", com 4,5 metros, no lago da entrada da fazenda. O penúltimo dia do evento na Serrinha promete ser dos mais agitados, com a exibição do documentário Dzi Croquettes, encontros com Bayard Tonelli, Dudu Bertholini e Clô Orozco e show de Márcia Castro. Mais informações no site www.festivaldearteserrinha.com.br.

Processo transformador. Para Delduque dois pontos importantes que diferenciam Serrinha dos outros festivais (além de ser o único no Estado que integra todas as formas de expressão artística) são a "experimentação levada ao extremo" e o projeto educativo. "Da experiência com os alunos, o festival também é o lugar do processo, não necessariamente do resultado. Você não vai sair dali com uma obra de arte de museu em mãos, mas o processo é transformador", diz.

Entre os pontos altos dos dez anos do festival estão a montagem de Zé Celso Martinez Corrêa para o Bailado do Deus Morto, de Flávio de Carvalho, alguns experimentos do estilista Ronaldo Fraga, montagens teatrais do grupo Vertigem e Guilherme Leme, os processos educativos de Dudi Maia Rosa, que deu aula em nove das dez edições do festival, e Bené Fonteles, criador da instalação mais memorável da fazenda, A Grande Espiral; os shows de Tom Zé, Elba Ramalho, Nação Zumbi e Arnaldo Antunes; o Banquete para Homens e Animais, de Neca Mena Barreto, com Luciana Martins e o Gerson de Oliveira, unindo bichos e gente, design e gastronomia.

O filme Canção de Baal, de Helena Ignez, saiu dali para fazer carreira internacional. "Foi um processo que começou com uma oficina e que depois de dois meses a gente concluiu um longa-metragem, que teve uma carreira interessantíssima nos festivais de cinema", lembra Delduque. Ganhou dois prêmios em Gramado em 2009 (melhor filme pela crítica e direção de arte para Delduque), foi escolhido melhor filme no festival de Trieste, na Itália, exibido nas Mostras de São Paulo e do Rio. "Enfim, foi incrível para um filme feito totalmente na Serrinha, sem orçamento, no esquema Helena Ignez, cinema de guerrilha com amigos talentosos."

Sem nunca levantar bandeira, Delduque planeja para o próximo ano um festival voltado para o encontro entre África e Brasil. Quatro artistas africanos, que serão os primeiros estrangeiros no evento, vão dar aulas. "A gente tem perspectiva de crescer um pouco, mas não vamos poder modificar muito esse formato, porque o que encanta as pessoas é realmente esse contato mais íntimo. Se virar Woodstock vai descaracterizar completamente."