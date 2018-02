INSTRUMENTALPronto para seduzir o próprioNoel Rosa

NOEL ROSA AO

ENTARDECER

Preço médio: R$ 20

BOM

Não sei se o músico Flávio Bala conhece a máxima de Lester Young que diz o seguinte: "Mesmo o instrumentista, para improvisar bem uma canção, deve pensar sempre na letra". Não importa. Saxofonista, como o mestre, ele vai por instinto. Neste seu terceiro CD, alternando-se ao alto e ao soprano, Flávio Bala faz uma leitura pessoal de nove clássicos do Poeta da Vila. Tanto nas canções mais conhecidas de Noel Rosa, como em temas menos tocados, entreouvimos no fraseado cantante de Flávio letras antológicas como "Agora vou mudar minha conduta / Eu vou pra luta pois eu quero me aprumar" (Com Que Roupa?); "Mentira não é crime / É bem sublime o que se diz / Mentindo para fazer alguém feliz" (Mentir). Segundo Flávio, as melodias de Noel são muito ricas: está tudo ali, não precisa inventar. Mesmo se aventurando em naipes de sax, gravados em overdubs, Bala diz que pretendeu "um som de fim de tarde, para envolver e seduzir o ouvinte, sem jamais o perturbar". Eu diria mais: parece que, com seu sambop suave, apoiado pelo piano suingante do irmão Renato Neto, parceiro deste projeto, Bala toca para seduzir o próprio Noel Rosa. / ROBERTO MUGGIATI