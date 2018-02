Instituto Inhotim terá programação em Belo Horizonte O Instituto de Arte Inhotim passa por mudanças. Em 2012, a chegada da coreana Eungie Joo - com passagem pelo New Museum de Nova York - já servia como indicativo da vontade da instituição de incrementar suas atividades educativas. Na sexta, o instituto com sede na cidade de Brumadinho estende sua programação para Belo Horizonte. Nesta data, começa a funcionar o programa Inhotim Escola, uma plataforma de formação nas áreas de educação, arte e meio ambiente. A inauguração terá o seminário Natureza, Tempo e Poesia, com palestra de Tunga. No sábado, a discussão continua com Ernesto Neto, Camila Mota, Rodrigo Moura, Arto Lindsay, Jorge Macchi e Rivane Neuenschwander. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.