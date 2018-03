Instituto Inhotim receberá obra do indiano Anish Kapoor

Kapoor mesmo prepara o pré-projeto arquitetônico de seu espaço no instituto e pode ser que se inspire a criar uma outra obra especial para o local.

Inhotim é um caso único com sua coleção milionária de arte contemporânea nacional e internacional e seu jardim botânico na região da cidade mineira de Brumadinho, a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte. A instituição, criada pelo empresário Bernardo Paz, passará por reformulações. Além de inaugurar uma série de cinco novas galerias a partir de setembro deste ano, Inhotim vai ter de nomear outro diretor artístico, já que o alemão Jochen Volz assumirá, no segundo semestre, o cargo de curador-chefe da Serpentine Gallery, em Londres, a convite do curador suíço Hans Ulrich Obrist. "É um momento estratégico para as duas instituições", diz Volz, que foi cocurador da 53.ª Bienal de Veneza, em 2009. Desde 2004 à frente do Inhotim, Jochen Volz continuará na equipe curatorial do instituto.

Atualmente, a instituição exibe para o público 22 galerias incrustadas em um jardim que teve seu projeto original iniciado por Burle Marx. Tanto Volz quanto Rodrigo Moura, há oito anos também curador de Inhotim, foram responsáveis por boa parte dos trabalhos que o público - foram 313 mil visitantes em 2011 - vê na instituição mineira, que ainda realiza, desde agosto, um projeto de arte-educação em parceria com a Tate, de Londres. Muitas das obras lá apresentadas são aquisições de projetos específicos para o local. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.