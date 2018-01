Instituto Cervantes terá mais sete centros culturais no País O Instituto Cervantes informou nesta sexta-feira que contará em breve com mais sete centros culturais no Brasil para "atender à grande demanda de aprendizagem de espanhol entre a população brasileira". A abertura de novos centros será possível graças a um convênio de colaboração assinado pela secretária de Estado de Cooperação Internacional, Leire Pajín, e pelo diretor do Instituto Cervantes, César Antonio Molina. O acordo atribui ao Cervantes seis Centros Culturais da Agência Espanhola de Cooperação Internacional (Aeci) no Brasil. O Instituto Cervantes informou em comunicado que os centros serão instalados em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Florianópolis e Belo Horizonte. Além destes, outro novo centro cultural entrará na lista, em Salvador. Os três primeiros centros e o de Salvador serão oficialmente inaugurados no início do próximo ano. Há previsão de que o centro de Recife seja aberto em 2007 e os de Florianópolis e Belo Horizonte em 2008, de modo que o processo será realizado gradativamente e de acordo com o calendário dos cursos acadêmicos, afirma a nota. Com isso, o Instituto Cervantes aumentará de forma exponencial sua presença no Brasil, onde, no momento, conta com centros em São Paulo e no Rio de Janeiro. O objetivo é atender à grande demanda de aprendizagem de espanhol no País, onde calcula-se que nos próximos anos serão necessários cerca de 200 mil professores de espanhol após a entrada em vigor de uma lei que obriga as escolas a oferecem aulas do idioma no Ensino Médio.