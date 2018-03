Inspirado em Eastwood, Schwarzenegger enfrenta 'desafio' em novo filme

Rompendo com seus típicos papéis sobrehumanos, Schwarzenegger interpreta um policial aposentado de Los Angeles forçado a proteger uma pequena cidade fronteiriça de um traficante notório. O ex-fisiculturista, de 65 anos, parece claramente ter a idade que tem e admite ter se sentido "velho" no filme.

Enquanto embarca no retorno ao cinema, prestes a estrelar três filmes nos próximos 12 meses, Schwarzenegger está assumindo sua idade em vez de tentar reviver seus dias de glória como um astro de ação.

Ele está seguindo os passos de Eastwood, de 82 anos, o macho de arma em punho em "Dirty Harry", e que depois passou a interpetar papéis mais sêniores, como em "Curvas da Vida", e "Menina de Ouro", em 2004, pelo qual foi indicado ao Oscar de melhor ator e levou a estatueta de melhor diretor.

Schwarzenegger disse que se inspirou em Eastwood do filme "Na Linha de Fogo", de 1993, onde o personagem de Eastwood, um agente do serviço secreto, sente falta de ar depois de correr ao lado da limousine do presidente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eu achei aquilo muito legal", disse Schwarzenegger recentemente à Reuters TV. "Ninguém estava tentando dizer: 'Ele não é muito velho para este trabalho?' Isso é o que eu tentei fazer neste filme, já que (Eastwood) é um grande ídolo meu e sempre gosto de aprender com ele."

Schwarzenegger disse que se sentia bem fisicamente, mas que a realidade se impôs. "Eu não sou mais um herói de ação de 30 anos de idade", disse ele. "Estou agora com 65, mas ainda estou fazendo filmes de ação. Reconheço que é um jogo de bola diferente agora. Eu sou um cara mais velho."

Em "Último Desafio", Schwarzenegger disse que concordou em fazer o papel do xerife Ray Owens porque "era uma espécie de filme de ação tradicional de Schwarzenegger", com "grandes explosões, uma grande história, um bom drama, cenas de luta e ação do começo ao fim".

Schwarzenegger iniciou sua passagem para uma estrela de ação que está envelhecendo no filme "Os Mercenários", de 2010, e sua sequência em 2012, com um elenco que incluía Sylvester Stallone e outros astros mais velhos.

"Fiquei agradavelmente surpreso com a reação positiva", disse Schwarzenegger, que foi governador republicano da Califórnia de 2003 a 2011.

Os críticos principalmente receberam bem o retorno de Schwarzenegger com "Último Desafio", apesar de modesto orçamento da produção. Fina Marshall qualificou o filme de "divertimento sem-vergonha", enquanto ToddMcCarthy, de The Hollywood Reporter, escreveu que Schwarzenegger "ainda transmite a velha autoconfiança bem-humorada e atitude ousada em relação a seus adversários."

Um Schwarzenegger mais velho, mais sábio também escolheu desempenhar papéis à antiga nos próximos filmes programados. Em setembro, ele se junta novamente a Stallone em "The Tomb", onde interpretam velhos presos que tramam uma fuga da prisão.

Schwarzenegger também vai estrelar em "Ten", como "um guerreiro de drogas quebrado e velho", segundo comentou o diretor do filme, David Ayer.