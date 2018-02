Insensato Coração cruza fronteiras De Gilberto Braga e Ricardo Linhares, Insensato Coração é uma das novidades no catálogo 2012 da Globo Internacional para a MipCom, principal feira de TV internacional, que começa dentro de um mês, em Cannes. Antes de chegar lá, no entanto, a novela já vai se espalhando pela vizinhança latina: foi comprada pelos canais Venevision Plus, da Venezuela, e pelo VMas TV, da Colômbia, ambos do Grupo Cisneros. Também está no ar no Uruguai, onde lidera a audiência do horário, com 27% de participação, pelo canal Teledoce. As séries Tapas e Beijos e A Mulher Invisível são outros títulos que a Globo leva a Cannes, além de todos os programas que já compõem o catálogo fixo da casa.