INSCRIÇÕES PARA PRÊMIO SÃO PAULO Até 29 de abril, autores e editoras que publicaram romances em 2011 podem inscrever suas obras no Prêmio São Paulo de Literatura. O prêmio concede R$ 200 mil para cada um dos dois vencedores das duas categorias: melhor livro do ano e melhor livro do ano - autor estreante. O regulamento está em www.cultura.sp.gov.br. A documentação pode ser entregue pessoalmente ou via correio para: Secretaria de Estado da Cultura/Núcleo de Protocolo e Expedição (Rua Mauá, 51, Luz. SP. CEP 01028-900).