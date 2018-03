Inscrições para o Prêmio São Paulo O Prêmio São Paulo de Literatura entra em sua última semana de inscrições. A entrega da documentação poderá ser feita até quarta-feira. Oferecido pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, é a maior premiação do gênero no País, com total de R$ 400 mil para os vencedores das categorias Melhor Livro e Melhor Livro do Ano - Autor Estreante. Podem ser inscritos romances de ficção publicados pela primeira vez em 2011. Autores e editoras devem entregar a documentação na Secretaria de Estado da Cultura / Núcleo de Protocolo e Expedição ( Rua Mauá, 51, Luz). O regulamento está disponível no site www.cultura.sp.gov.br.