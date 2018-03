Inscrições para o Prêmio Literário Fundação Biblioteca Nacional 2011 Autores brasileiros podem se inscrever, até dia 24, para o Prêmio Literário Fundação Biblioteca Nacional 2011, que contempla oito categorias, concedendo R$ 12,5 mil a uma obra vencedora, desde que seja um livro inédito, publicado em português e no Brasil entre 1.º de setembro de 2010 e 31 de agosto de 2011. As inscrições estão abertas para obras nas categorias poesia, romance, conto, ensaio literário, ensaio social, tradução, projeto gráfico e literatura infantil. O edital da premiação está disponível no site www.bn.br, mais informações também podem obtidas pelo telefone (21) 2220-2057 e pelo e-mail cgll@bn.br. Não há taxa de inscrição.