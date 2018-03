Inscrições para o LabMis 2012 O Museu da Imagem e do Som recebe entre hoje e dia 24 de outubro as inscrições para o programa de residências artísticas de seu Laboratório de Novas Mídias (LabMis). O júri vai selecionar quatro trabalhos inéditos de arte e tecnologia e ainda o projeto tem parceria com o Programa de Residência Internacional, que vai enviar três artistas brasileiros para instituições no Canadá, Espanha e Holanda. As residências do LabMis ocorrerão por três meses no museu e uma mostra será realizada depois para apresentar as obras produzidas. O formulário de inscrição deve ser acessado em www.mis-sp.org.br. Mais informações pelo tel. 2117-4777.