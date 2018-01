Inscrições para o IN-EDIT Brasil Estão abertas até o dia 3 de março as inscrições para o festival IN-EDIT Brasil, dedicado a documentários de temática relacionada à música, que acontece de 2 a 12 de março em São Paulo. O evento tem três categorias: Competição Nacional (filmes inéditos no circuito comercial que irão disputar o prêmio In-Edit Brasil de Melhor Documentário Musical, votado pelo público), Panorama brasileiro (títulos inéditos mais destacados da atualidade) e Curta um Som (curta metragens mais criativos dos últimos anos). O regulamento e a ficha de inscrição, assim como demais informações, podem ser encontrados no site www.in-edit-brasil.com.