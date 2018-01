Inscrições para o elenco de <i>Miss Saigon</i> Estão abertas até o dia 23 as inscrições para a última audição para o musical Miss Saigon, produção da CIE Brasil que tem estréia prevista para julho. A convocação é dirigida a atores/cantores e tores/cantores/bailarinos. Os interessados deverão enviar fotografia recente e currículo para o e-mail cie-musical@ciebrasil.com. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (0--11) 2126-7314, de segunda a quinta-feira, das 14 às 18 horas. Com produção de Cameron Mackintosh, Boublil & Schonberg, o espetáculo é ambientado em 1975, durante os últimos dias da retirada dos norte-americanos de Saigon, no Vietnã.