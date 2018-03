Inscrições para nova parceria

Veja o regulamento e a letra de Planta Colhe

O Musique, uma iniciativa cultural inédita no País, propõe aos interessados criar a música para uma letra nova feita por um artista de renome na música brasileira. Os participantes do concurso deverão morar no Brasil e ter mais de 18 anos. A letra para a qual criarão melodia, harmonia e ritmo é Planta Colhe, que já está disponível no mesmo site. Musicados os versos, o inscrito deve então gravar seu trabalho e enviar em arquivo MP3 para o site estadão.com.br/musique.

Depois de passar pela seleção do júri formado por jornalistas do Grupo Estado, pelo músico Charles Gavin e presidido pelo pianista Amilton Godoy, do Zimbo Trio, os melhores trabalhos serão entregues ao próprio artista - no caso, Arnaldo Antunes - que dará a sua palavra final. Autores de letra e música serão convidados a lançar o resultado da parceria, em primeira mão, na Rádio Eldorado e na TV Estadão. O próximo artista a ter uma letra inédita musicada será Tom Zé.