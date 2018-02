Inscrições para mostra de inéditos Estão abertas até o dia 19 de agosto as inscrições para a 3.ª Semana dos Realizadores, dedicada a filmes brasileiros - entre longas, médias e curtas inéditos. Os filmes devem ter mais de 55 minutos e, para obter informações, os interessados devem acessar o site oficial do evento, que tem patrocínio do governo do Estado e da prefeitura do Rio, por intermédio da Riofilme: semana dosrealizadores.blogspot.com. Contatos podem ser feitos através do e-mail semana dosrealizadores@gmail.com. A Semana dos Realizadores ocupará as salas do Unibanco Arteplex Rio de Janeiro entre os dias 20 e 27 de outubro.