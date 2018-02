Inscrições para festival de curtas O Entretodos 5 - Festival de Curtas-metragens de Direitos Humanos está com inscrições abertas para sua próxima edição, que ocorre de 29 de novembro a 2 de dezembro, em parceria com os 31 núcleos dos Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Poderão se inscrever curtas de qualquer formato, incluindo vídeos feitos por câmeras em celulares e digitais e em películas. Os filmes poderão ser documentário, ficção, experimental e animação, com até 25 minutos e que tratem de temas relacionados aos direitos humanos. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas no website www.entretodos.com.br, até 8 de outubro de 2012.