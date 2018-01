Inscrições para Festival Cine PE são abertas A organização do Cine PE - Festival do Audiovisual já deu a largada para as inscrições da edição 2008, que acontece entre os dias 28 de abril e 4 de maio em Recife. Os interessados em disputar um dos 26 Calungas (nome do troféu) poderão inscrever filmes e vídeos de curta e longa-metragem brasileiros em formato digital ou película 35 mm. O prazo para as inscrições do 12º Cine PE vai até dia 31 de janeiro. O regulamento do evento está disponível na internet (www.cine-pe.com.br). As produções deverão ser encaminhadas à organização do evento preferencialmente no formato DVD (ou VHS) até o dia 31 deste mês, data que corresponde ao limite de postagem, para efeito de classificação do material. O festival se divide em três categorias: curta-metragens em vídeo, curta-metragens em película 35 mm e longas-metragens em 35 mm e projeção digital. Os contemplados serão indicados pelo júri oficial do Cine PE, e para entrar no festival todas as produções inscritas devem ter sido finalizadas a partir de maio de 2007. Este ano, além das mostras competitivas o festival pernambucano de cinema terá atividades como oficinas técnicas, seminários, exposição e ainda uma mostra de cinema dedicada às crianças, outra realizada em bairros populares e também uma específica de filmes latinos. No ano passado, o vencedor de melhor longa-metragem no festival foi "Cão sem Dono", de Beto Brant e Renato Ciasca, inspirado no livro "Até o dia em que o cão morreu" (Companhia das Letras), do escritor gaúcho Daniel Galera. O longa arrematou ainda o Calunga de melhor atriz, para Tainá Müller, e o prêmio especial da crítica.