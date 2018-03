Inscrições para festivais em Minas Foram abertas as inscrições de filmes brasileiros para seleção e exibição na 5.ª CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto e na 4.ª CineOP - Mostra de Cinema de Belo Horizonte 2010. Os dois eventos, em conjunto com a Mostra de Tiradentes, fazem parte do Cinema Sem Fronteiras, programa internacional de audiovisual que a Universo Produção promove em Minas Gerais. A mostra recebe inscrições de longas, médias e curtas, concluídos a partir de 2009. As inscrições, gratuitas, devem ser feitas pelo site www.cineop.com.br, até o dia 16 de abril.