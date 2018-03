Inscrições para edital de foto Até 18 de novembro, o Centro Cultural São Paulo (Rua Vergueiro, 1.000) recebe inscrições para o edital Concurso Programa de Fotografia CCSP 2012 e 2013. Serão selecionados 13 fotógrafos para realizarem exposições. Nove deles em mostras individuais e os outros quatro, em coletivas. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site www.centrocultural.sp.gov.br e enviá-la por correio com portfólio, currículo e um anteprojeto com 10 a 15 trabalhos recentes e uma descrição objetiva do que será apresentado. Os vencedores serão divulgados no dia 15 de dezembro, no site oficial. Mais informações pelo tel. (11) 3397-4052.